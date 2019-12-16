16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tuzla-G.Saray maçı Gençerler’in

SPOR
Giriş Tarihi: 16.12.2019
TUZLA-G.SARAY MAÇI GENÇERLER’İN

G.Saray'ın 5. tur rövanşında Tuzlaspor ile oynayacağı maçı yönetecek. Erzincan-Beşiktaş maçında , İstanbul-F.Bahçe maçında ise Emre Malok düdük çalacak.

G.Saray'ın 5. tur rövanşında Tuzlaspor ile oynayacağı maçı yönetecek. Erzincan-Beşiktaş maçında , İstanbul-F.Bahçe maçında ise Emre Malok düdük çalacak.

CİMBOM KUPA STARTINI VERDİ
Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla start verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN