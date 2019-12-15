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Trabzonspor Esteghlal’in stoperi Cheshmi'nin peşinde

SPOR
Giriş Tarihi: 15.12.2019
TRABZON’A YENİ İRANLI

Karadeniz Fırtınası, devre arası Esteghlal’in stoperi ile görüşecek... Cheshmi'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. 'nda forma giyen Cheshmi için Hosseini'den bilgi alındı.

Trabzonspor İranlı savunma oyuncusu Roozbeh Cheshmi'yi listesine ekledi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
ekibi Esteghlal'da forma giyen 26 yaşında ve 1.92 mt. boyundaki futbolcunun bir süredir takip edildiği öğrenildi. Cheshmi'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. İran 'nda forma giyen için Hosseini'den bilgi alındı.

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