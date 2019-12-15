Beşiktaş 7'de 7 peşinde
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Ligde son 6 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş bugün saat 19.00'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kartal'da Ruiz, N'Koudou ve Dorukhan yok. Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kartta ceza sınırında bulunuyor.Ligde son 6 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş bugün saat 19.00'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kartal'da Ruiz, N'Koudou ve Dorukhan yok.
DERBİ ÖNCESİ 3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Siyah- Beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Burak, Gökhan Gönül ve Necip'ten kart gören F.Bahçe derbisinde oynayamayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Terim'den Nzonzi açıklaması: Yaptığının karşılığı buydu
- Liverpool durdurulamıyor
- Galatasaray Ankaragücü maç özeti golleri – GS Ankaragücü özeti!
- Kartal'da karar anı
- Galatasaray'ın 3 kaptanı ortak açıklama
- Falcao 74 gün sonra...
- Galatasaray'a soğuk duş
- Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz
- Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi''
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir’in muhtemel rakipleri kimler?
Daha Fazla Gör
- TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut nerelerde yapılacak?
- Pulitzer, hangi üniversite tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen bir ödüldür?
- Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?
- Hangi ikisi anne - oğul değildir?
- Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir?
- Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır?
- Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılındaki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?
- Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır?
- Galatasaray Ankaragücü maç özeti golleri – GS Ankaragücü özeti!
- Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?
- Capitan Miki Türkiye'de hangi adla bilinen çizgi roman karakterinin orijinal adıdır?
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir’in muhtemel rakipleri kimler?