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Beşiktaş 7'de 7 peşinde

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Giriş Tarihi: 15.12.2019
BEŞİKTAŞ 7'DE 7 PEŞİNDE

Ligde son 6 maçtan galibiyetle ayrılan bugün saat 19.00'da 'u ağırlayacak. 'da Ruiz, N'Koudou ve Dorukhan yok. Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kartta ceza sınırında bulunuyor.

Ligde son 6 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş bugün saat 19.00'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kartal'da Ruiz, N'Koudou ve Dorukhan yok.

DERBİ ÖNCESİ 3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Siyah- Beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Burak, ve Necip'ten kart gören F.Bahçe derbisinde oynayamayacak.

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