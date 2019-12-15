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Kanarya’ya çifte şok

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Giriş Tarihi: 15.12.2019
KANARYA’YA ÇİFTE ŞOK

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Kaldırım ve 'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. bağlarında kopma tespit edilen Zajc, 3 ay yok. Hasan Ali ise devreyi kapattı...

F.Bahçe'ye iki futbolcusundan kötü haber... Dünkü idmanda girdiği ikili mücadelede darbe alan 'ın bağlarında kopma meydana geldi.

DEVREYİ KAPATTI
Zajc'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayak bileğinde ödem ve kısmi yırtık olan Hasan Ali'nin ise ilk devrenin kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor

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