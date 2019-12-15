Fenerbahçe Sivas’a derbi havasında hazırlandı
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanına Başkan Ali Koç ve yöneticiler de gelerek takıma destek verdi. Kaptan Emre, arkadaşlarıyla bir toplantı yaparken tüm takım başkana galibiyet sözü verdi.Bugün lig lideri Sivas'la belki de ilk yarının en zorlu maçına çıkacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmaya adeta derbi havasında hazırlandı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler dünkü son idmanda takımı yalnız bırakmadı ve futbolculara moral verdi.
TAKIM LİDERLERİ SEFERBER OLDU
Kaptan Emre de takım arkadaşlarıyla bir toplantı geçekleştirdi. Gustavo, Hasan Ali, Ozan ve yardımcı antrenör Volkan Demirel de takım arkadaşlarını motive edici sözler sarfettiler.
YÖNETİM TAM KADRO SİVAS'TA
Tüm takım Başkan Ali Koç'a galibiyet sözü verirken, Koç, "Karakterinize güveniyorum. Kazanacağınıza inancım tam" dedi. Yönetim de takımla birlikte tam kadro olarak Sivas'a gitti.
F.Bahçe'yi Sivas'ta coşkulu bir taraftar grubu meşalelerle karşıladı.
SİVAS'IN KONUĞU FENERBAHÇE
Süper Lig'de haftanın maçında lider Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 16.30'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
YANAL: GEREKSİZ KART İSTEMİYORUM
F.Bahçe'de bugün Emre, Gustavo, Vedat ve Serdar kart görürse Beşiktaş derbisinde olmayacak. Yanal, "Gereksiz kart istemiyorum. Herkes dikkat etsin" dedi.
DEFANSIN SOLU DİRAR'A EMANET
Hasan Ali'nin yokluğunda Sivas maçında F.Bahçe'de sol bekte Dirar forma giyecek. Dirar daha önce de Hasan'ın yerine oynamıştı.
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