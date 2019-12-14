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Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz

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Giriş Tarihi: 14.12.2019
TOMAS UJFALUSİ VE FELİPE MELO'DAN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRACAK POZ

'ın eski futbolcularından ve , Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynayacağı maç için Stadyumu'na geldi. stadında yaşadıkları şampiyonluğun fotoğrafı ile poz veren Melo ve Ujfalusi, o günü anlattı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında ile MKE Ankaragücü Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın iki eski yıldızı Ankaragücü maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi..

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