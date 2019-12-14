Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak poz
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Galatasaray'ın eski futbolcularından Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo, Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynayacağı maç için Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Fenerbahçe stadında yaşadıkları şampiyonluğun fotoğrafı ile poz veren Melo ve Ujfalusi, o günü anlattı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın iki eski yıldızı Ankaragücü maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi..
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