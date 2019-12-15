Fatih Terim, Ankaragücü maçı sonrası net konuştu: Asla pes etmem
Giriş Tarihi: 15.12.2019
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra "mücadeleye devam" mesajını verdi: Karamsar olmam, pes etmem mümkün değil. G.Saraylı gibi oynarız, bu arayı da kapatırız.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra "mücadeleye devam" mesajını verdi. İşte Terim'in sözleri: "Umutsuz olsam burada olmam. 8 defa şampiyon olmuşum, 'yeter' Karamsar olmam, pes etmem mümkün değil. G.Saraylı gibi oynarız, bu arayı da kapatırız"
3 KULVARI KALDIRAMADIK
"Hayatımın en zorlu sezonlarından biri oluyor. Şu bir gerçek ki; 3 kulvarda mücadeleyi kaldıramadık. Devre arasını işaret ediyoruz ama birini satabilirsek transfer yaparız"
NZONZİ'DEN BEKLEMİYORDUM
Nzonzi hakkında da konuşan Terim, "11'e bakıp, yokum diye bırakıp gitmek var mı? En çok oynayan Nzonzi bizde, hiç teşekkür etti mi? Ondan beklemiyordum" ifadelerini kullandı.
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