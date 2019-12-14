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Galatasaray'ın 3 kaptanı ortak açıklama yaptı: "Sorumluluğu üstümüze alıyoruz"

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Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
GALATASARAY'IN 3 KAPTANI ORTAK AÇIKLAMA

'da Ankaragücü beraberliği sonrası takımın 3 kaptanı röportaja birlikte gelerek taraftarlarından özür diledi. 3 kaptan da sorumluluğu üstlerine aldıklarını belirtti.

'in 15. hafta mücadelesinde , Ankaragücü'yle kendi evinde son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklama yapmak üzere sarı-kırmızılı ekibin 3 kaptanı , Muslera ve Donk kamera karşısına geçti.

"SORUMLULUĞU ÜSTÜMÜZE ALIYORUZ"

Selçuk açıklamasında; "Oyuncu grubu olarak bütün sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Taraftara söz veriyoruz. Galatasaray'ı layık olduğu yerlere taşıyacağız." dedi.

Muslera ise şunları söyledi; "Biz burada Selçuk ile beraber daha kötü durumlar yaşadık. Biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın. Puan farkını kapatarak şampiyon olmuştuk. Galatasaray'ın neler yapabileceğini, ne kadar tehlikeli olduğunu herkes biliyor." dedi.

Takımın 3. kaptanı Donk, "Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk, Galatasaray son 5 dakika böyle maç veremez. Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım. Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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