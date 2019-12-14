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Şener&Emre 11’e dönüyor

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Giriş Tarihi: 14.12.2019
ŞENER&EMRE 11’E DÖNÜYOR

formsuz Mariano ve Nagatomo'yu bu akşam kulübeye gönderecek... Tecrübeli hocanın 11'de Şener ve Taşdemir'e şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Seri'nin oynaması da zor gözüküyor.

Fatih Terim formsuz Mariano ve Nagatomo'yu bu akşam kulübeye gönderecek... Tecrübeli hocanın 11'de Şener ve Emre Taşdemir'e şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Seri'nin oynaması da zor gözüküyor.

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