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Falcao Ankaragücü maçında ilk 11'de oynamak istiyor

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Giriş Tarihi: 14.12.2019
FALCAO: 11’DE OYNARIM | TERİM: BU RİSKE GİREMEM

Radamel Falcao, A.Gücü karşılaşması öncesi 'le görüşerek ilk 11'de oynamak istediğini söyledi. Ancak tecrübeli hocanın riske girmeyeceği ve Kolombiyalı yıldızı 45 dakika oynatacağı belirlendi.

Radamel Falcao, A.Gücü karşılaşması öncesi Fatih Terim'le görüşerek ilk 11'de oynamak istediğini söyledi. Ancak tecrübeli hocanın riske girmeyeceği ve Kolombiyalı yıldızı 45 dakika oynatacağı belirlendi.

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