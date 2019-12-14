Galatasaray’ın rakibi Ankaragücü
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Zirveden uzaklaşmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray bu akşam Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Ali Şansalan yönetecek. Cimbom rakibine geride kalan maçlarda 61'ye 17 üstünlük kurdu.Zirveden uzaklaşmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray bu akşam Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Ali Şansalan yönetecek. Cimbom rakibine geride kalan maçlarda 61'ye 17 üstünlük kurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İstanbul'da otomobil alt geçide uçtu: 1 yaralı
- Mersin'de tefeci operasyonu! Çetenin lideri ''Hanımağa'' yakalandı
- 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! ABD, Prens Selman'a 1 ay süre verdi
- BM'nin Doğu Akdeniz açıklaması Rumları rahatsız etti: Reddediyoruz
- INSTAGRAM DONDURMA - Instagram Silme, Kapatma, Açma ve Dondurma Linki
- Fatih Terim neşteri vurdu Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakıldı
- Türkiye, Rusya ile ikinci S-400 anlaşmasını yapmaya çok yakın
- Yargıtay'dan, konut kredisi çekenleri ilgilendiren önemli karar
- İsrail askerlerinin üzerine tabela düştü! Korkuyla kaçıştılar...
- Adana'da okul servisinde şoke eden görüntü! 17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar
- Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! "İnşallah daha da düşecek"