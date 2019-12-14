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Galatasaray’ın rakibi Ankaragücü

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Giriş Tarihi: 14.12.2019
GALATASARAY’IN RAKİBİ A.GÜCÜ

Zirveden uzaklaşmamak için puan kaybına tahammülü olmayan bu akşam 'nü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Ali Şansalan yönetecek. Cimbom rakibine geride kalan maçlarda 61'ye 17 üstünlük kurdu.

Zirveden uzaklaşmamak için puan kaybına tahammülü olmayan bu akşam 'nü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Ali Şansalan yönetecek. Cimbom rakibine geride kalan maçlarda 61'ye 17 üstünlük kurdu.

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