13 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörüydü! Azerbaycan ile yolları ayrıldı, Jurcevic...

SPOR
Giriş Tarihi: 13.12.2019
AZERBAYCAN İLE YOLLARI AYRILDI! JURCEVİC...

Federasyonu (), Azerbaycan 'nı çalıştıran teknik adam 'in sözleşmesini feshetti.

Federasyonu (), Azerbaycan 'nı çalıştıran teknik adam 'in sözleşmesini feshetti.

AFFA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () elemelerindeki performansını değerlendirdi. Toplantıda, Jurcevic'in sözleşmesinin feshedilmesi yönünde karar alındı.

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı Azerbaycan Milli Takımı, EURO 2020 elemelerinde sadece 1 puan elde etmiş ve grupta sonuncu olmuştu.

Nikola Jurcevic, 2013-15 yıllarında 'ta teknik direktör yardımcısı olarak görev yapmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN