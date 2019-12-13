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13.12.2019

Galatasaray'da Nzonzi neden kadro dışı bırakıldı! İşte kararın perde arkası

Galatasaray, sezon başında Roma'dan kiraladığı Fransız oyuncusu Steven Nzonzi'yi süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı. Peki kararın arkasındaki neden ne? Levent Tüzemen A Spor canlı yayınında anlattı. sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nzonzi'nin süresiz olarak bırakıldığını duyurdu.

Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."

Peki Nzonzi kararının arkasındaki sebep ne? Levent Tüzemen A Spor canlı yayınında anlattı.

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