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13.12.2019
Galatasaray'da Nzonzi neden kadro dışı bırakıldı! İşte kararın perde arkası
Galatasaray, sezon başında Roma'dan kiraladığı Fransız oyuncusu Steven Nzonzi'yi süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı. Peki kararın arkasındaki neden ne? Levent Tüzemen A Spor canlı yayınında anlattı. Galatasaray sezon başında İtalya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."
Peki Nzonzi kararının arkasındaki sebep ne? Levent Tüzemen A Spor canlı yayınında anlattı.
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