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O eski halinden eser yok şimdi!

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Giriş Tarihi: 13.12.2019
O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ!

Ülkemize yaşattığı büyük başarıların ardından '' unvanını alan eski günleri mumlara aratıyor... Avrupa’da son 13 maçını da kazanamayan Cimbom, deplasmanda ise 20 maçtır gülemiyor.

Ülkemize yaşattığı büyük başarıların ardından 'Avrupa Fatihi' unvanını alan Galatasaray eski günleri mumlara aratıyor... Avrupa'da son 13 maçını da kazanamayan Sarı-Kırmızılılar, son 20 deplasman maçından da galibiyet çıkaramadı. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda tam 14 mağlubiyet yaşadı.

1993'TEN BU YANA EN KÖTÜ PERFORMANS
Grubu 2 puanla bitiren Galatasaray tarihin en kötü 2. performansını tekrarladı. Sarı-Kırmızılılar 1993-94'te de 2 puan toplayabilmişti.

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