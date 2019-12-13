O eski halinden eser yok şimdi!

Ülkemize yaşattığı büyük başarıların ardından 'Avrupa Fatihi' unvanını alan Galatasaray eski günleri mumlara aratıyor... Avrupa’da son 13 maçını da kazanamayan Cimbom, deplasmanda ise 20 maçtır gülemiyor.



1993'TEN

yaşattığı büyük başarıların ardından '' unvanını alaneski günleri mumlara aratıyor...'da son 13 maçını da kazanamayan Sarı-Kırmızılılar,maçından da galibiyet çıkaramadı. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda tamyaşadı.2 puanlabitirentarihin en kötü 2. performansınıtekrarladı. Sarı-Kırmızılılar'te de2 puan toplayabilmişti.