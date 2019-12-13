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Gael Clichy UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

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Giriş Tarihi: 13.12.2019
GAEL CLİCHY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

'in deplasmanda temsilcisi 'ı 2-1 yendiği maçta forma giyen sol bek Clichy'nin de yer aldığı haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

'nın internet sitesinde, 6. hafta maçlarının en iyi 11'i açıklandı.

'in deplasmanda temsilcisi 'ı 2-1 yendiği maçta forma giyen sol bek Clichy'nin de yer aldığı haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Vid Belec (APOEL)

Defans: Ashley Young (), Joris Gnagnon (Rennes), Gernot Trauner (LASK), (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Bukayo Saka (), Roman Bezus (Gent), (Manchester United), Takuma Asano (Partizan)

Forvet: Diogo Jota (Wolverhampton), Mason Greenwood (Manchester United)

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