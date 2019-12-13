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Fatih Terim Mariano'nun biletini kesti!

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Giriş Tarihi: 13.12.2019
TERİM İLE TARTIŞTI BİLETİ KESİLDİ!

Ara dönemi öncesi arayışlarına devam eden 'da gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Listesinde birçok yıldızı bulunduran sarı-kırmızılılarda 'le tartışan Mariano'nun bileti kesildi.

'da 'in raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya hazırlanıyor.

, Şampiyonlar Ligi ve 'nda üst üste alınan başarısız sonuçlar Galatasaray'ı radikal kararlar almaya zorladı.

Takıma katılacak oyuncuların yanında gönderilecek isimlere de yoğunlaşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk bileti kesti.

mücadelesinde Fatih Terim ile tartışan Mariano 'gönderilecekler' listesinde ilk sıraya çıktı. 33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek için gelecek talepler değerlendirilecek.

Terim'in Mariano'nun performansı ve saha içerisindeki tavırları nedeniyle Ankaragücü maçında Şener Özbayraklı'ya şans vermesi bekleniyor. Mariano'nun yerine sezonun ikinci yarısında Linnes kadroya yazılacak.

A Spor

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