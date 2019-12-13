Fatih Terim Mariano'nun biletini kesti!
Ara transfer dönemi öncesi arayışlarına devam eden Galatasaray'da gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Listesinde birçok yıldızı bulunduran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'le tartışan Mariano'nun bileti kesildi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya hazırlanıyor.
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda üst üste alınan başarısız sonuçlar Galatasaray'ı radikal kararlar almaya zorladı.
Takıma katılacak oyuncuların yanında gönderilecek isimlere de yoğunlaşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk bileti kesti.
PSG mücadelesinde Fatih Terim ile tartışan Mariano 'gönderilecekler' listesinde ilk sıraya çıktı. 33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek için gelecek talepler değerlendirilecek.
Terim'in Mariano'nun performansı ve saha içerisindeki tavırları nedeniyle Ankaragücü maçında Şener Özbayraklı'ya şans vermesi bekleniyor. Mariano'nun yerine sezonun ikinci yarısında Linnes kadroya yazılacak.
A Spor
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