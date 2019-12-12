Vida’ya Aston Villa kancası
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Aston Villa, Hırvat stoper Domagoj Vida için devre arasında Beşiktaş’ın kapısını çalacak. Ada ekibinin 10 milyon Euro’luk bir teklifte bulunacağı öne sürüldü.Vida'ya yeni bir talip... Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusunu Dünya Kupası'ndan beri takip eden Aston Villa'nın devre arasında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı ortaya çıktı. Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith'in Vida'yı çok istediği ve yönetimle bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İngiliz kulübünün Vida için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirlenirken, Beşiktaş'ın bu rakama evet diyeceği gelen bilgiler arasında.
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