12 Aralık 2019, Perşembe
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Kartal veda maçına çıkıyor

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Giriş Tarihi: 12.12.2019
KARTAL VEDA MAÇINA ÇIKIYOR

'nde bugün 'de ile saat 23.00'te karşılaşacak. çıkma şansı olmayan formalite maçı oynayacak.

'nde bugün 'de ile saat 23.00'te karşılaşacak. çıkma şansı olmayan formalite maçı oynayacak.



TEK HEDEF GALİBİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı Wolverhampton karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Futbolcularıma her bakımdan güveniyorum" ifadesini kullandı.

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