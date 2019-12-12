Kartal veda maçına çıkıyor
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde son maçında bugün İngiltere'de Wolverhampton ile saat 23.00'te karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı olmayan Kartal formalite maçı oynayacak.Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde son maçında bugün İngiltere'de Wolverhampton ile saat 23.00'te karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı olmayan Kartal formalite maçı oynayacak.
TEK HEDEF GALİBİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı Wolverhampton karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Futbolcularıma her bakımdan güveniyorum" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Devler Liginde son 16 belli oldu
- Atiba görüşme odasına
- Fenerbahçe’ye mobil otel!
- Trabzon’dan sert çıkış
- Terim: Sıkletimiz çok farklı!
- Sivas-Fenerbahçe maçı Palabıyık’ın
- Vida’ya Aston Villa kancası
- PSG Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- Ne olursa olsun teslim olmayacağız
- Moses kalmak istiyor
Daha Fazla Gör
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı!
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenmiyor hatası nedir?
- PSG Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- PSG GS maçı şifresiz izleme yolları! CBC Sport uydu frekansı! CBC Sport nasıl izlenir?
- PSG Galatasaray maçı radyodan dinle! PSG GS maçı canlı radyo yayını!
- İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 DEAŞ'lı terörist Almanya'ya iade edildi
- Kuruluş Osman 4. bölüm izle! Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle!
- Mert’in ölümüne sebep olan Şırınga çikolata nedir? Şırınga şeklinde çikolata tehlikeli mi?
- PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar! PSG GS şifresiz veren yabancı kanallar listesi!
- Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu | 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
- 70 yaşındaki sanatçı kıraathanede kalbine yenik düştü | Mustafa Ödev Necipoğlu kimdir? Video