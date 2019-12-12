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Moses kalmak istiyor

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Giriş Tarihi: 12.12.2019
MOSES KALMAK İSTİYOR

Devre arasında 'ye geri döneceği yazılıp çizilen , ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. futbolcu, " beni etkiledi ama ligin 2. devresinde takıma gerçek katkıyı yapacağım" dedi.

Devre arasında Chelsea'ye geri döneceği yazılıp çizilen , ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, " beni etkiledi ama ligin 2. devresinde takıma gerçek katkıyı yapacağım" dedi.

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