Moses kalmak istiyor
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Devre arasında Chelsea'ye geri döneceği yazılıp çizilen Moses, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, "Sakatlıklar beni etkiledi ama ligin 2. devresinde takıma gerçek katkıyı yapacağım" dedi.Devre arasında Chelsea'ye geri döneceği yazılıp çizilen Moses, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, "Sakatlıklar beni etkiledi ama ligin 2. devresinde takıma gerçek katkıyı yapacağım" dedi.
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