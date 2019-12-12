Fenerbahçe’ye mobil otel!
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Fenerbahçe Futbol Takımı için özel olarak tasarlanan Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD otobüs, yapılan tören ile kulübe teslim edildi. 3.7 metre dış yüksekliği ve 12,3 metre uzunluğu olan otobüsü Başkan çok beğendi.Fenerbahçe Futbol Takımı için özel olarak tasarlanan Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD otobüs, yapılan tören ile kulübe teslim edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün karayolu resmi ulaşım sponsoru Gürsel Turizm'in Mercedes-Benz Türk ile yaptığı iş birliği sonucu, otobüs takımın konforunu ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde üretildi. Kontağı ilk çeviren ise Başkan Ali Koç oldu.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Otobüsü teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak ürettik" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Ne olursa olsun teslim olmayacağız
- Kartal veda maçına çıkıyor
- Vida’ya Aston Villa kancası
- PSG Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- Moses kalmak istiyor
- Devler Liginde son 16 belli oldu
- Atiba görüşme odasına
- Terim: Sıkletimiz çok farklı!
- Trabzon’dan sert çıkış
- Sivas-Fenerbahçe maçı Palabıyık’ın
Daha Fazla Gör
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı!
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenmiyor hatası nedir?
- PSG Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- PSG GS maçı şifresiz izleme yolları! CBC Sport uydu frekansı! CBC Sport nasıl izlenir?
- PSG Galatasaray maçı radyodan dinle! PSG GS maçı canlı radyo yayını!
- İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 DEAŞ'lı terörist Almanya'ya iade edildi
- Kuruluş Osman 4. bölüm izle! Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle!
- Mert’in ölümüne sebep olan Şırınga çikolata nedir? Şırınga şeklinde çikolata tehlikeli mi?
- PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar! PSG GS şifresiz veren yabancı kanallar listesi!
- Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu | 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
- 70 yaşındaki sanatçı kıraathanede kalbine yenik düştü | Mustafa Ödev Necipoğlu kimdir? Video