Sivas-Fenerbahçe maçı Palabıyık’ın
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Sonucu merakla beklenen lider Sivas ile Fenerbahpçe arasında cumartesi günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.Süper Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Sonucu merakla beklenen lider Sivas ile Fenerbahpçe arasında cumartesi günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.
Galatasaray- A.Gücü maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak.
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