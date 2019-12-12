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Sivas-Fenerbahçe maçı Palabıyık’ın

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Giriş Tarihi: 12.12.2019
SİVAS-FENERBAHÇE MAÇI PALABIYIK’IN

'de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Sonucu merakla beklenen lider ile Fenerbahpçe arasında cumartesi günü oynanacak maçı yönetecek.

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Sonucu merakla beklenen lider Sivas ile Fenerbahpçe arasında cumartesi günü oynanacak maçı yönetecek.

- A.Gücü maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak.

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