Ersun Yanal'ın tüm planı 3 puan üzerine!
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, lider Sivasspor'u deplasmanda yenerek takımına yeni bir ivme kazandırmak istiyor. Yanal'ın tüm planı 3 puan üzerine.Ersun Yanal, lider Sivas'ı deplasmanda yenerek takımına yeni bir ivme kazandırmak istiyor. Tüm planı 3 puan üzerine. Yanal, Vedat ve Kruse'yi aynı anda sahaya sürecek.
SAKATLAR YETİŞİYOR
Fenerbahçe'de G.Birliği maçında sakatlık yaşayan Serdar, Vedat ve kaptan Emre'nin Sivas maçına yetişeceği rapor edildi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdman bireysel çalışma ile sonlandı.
Fenerbahçe Sivas ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Çalışma 1.5 saat sürdü. İdman sonunda bireysel çalışmalar yapıldı. Futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü Yanal'ı mutlu etti.
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