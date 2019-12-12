Emenike bombayı patlattı! Geri dönüyor
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike, Türkiye'yi çok özlediğini ve yakında döneceğini duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emenike, Türkiye'yi çok özlediğini ifade etti ve yakından döneceğinin müjdesini verdi.
Belçika 2. Lig ekibi Westerlo ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Emmanuel Emenike, Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emenike, Türkiye'yi çok özlediğini ifade etti ve yakından döneceğinin müjdesini verdi.
Deneyimli futbolcu, söz konusu paylaşımında, "Bu harika ülkeyi özledim. Yakında eve dönüyorum." ifadelerini kullandı.
Emmanuel Emenike'nin bu hareketi transfer söylentilerini hareketlendirdi ve yeniden Süper Lig'de forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Toroğlu: Bu görüşme Avrupa'da olsaydı federasyon istifa ederdi!
- En değerli Türk futbolcular belli oldu
- F.Bahçe'nin eski hocasına dünya devi talip oldu!
- Merih Demiral'dan hafızalara kazınacak hareket!
- Trabzonspor'dan transfer harekatı
- Fenerbahçe'de devre arası operasyonu basına sızdı!
- Holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!
- İşte Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...
- Abdülkadir Ömür'den sevindiren haber
- Marcelo'dan Beşiktaş'a geri dönüş sinyali!
Daha Fazla Gör
- Başkan Erdoğan: En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul’a da başlayacağız
- NATO'dan 70. yıla özel klip
- Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik
- Türkiye, Libya ile yapılan 'Akdeniz anlaşması'nın tescili tescili için BM'ye bildirimde bulundu
- Halkın yararına olan projeleri iptal eden CHP'li İmamoğlu'ndan yandaş sanatçıların cebini doldurma bütçesi
- Çorum'da kız yurdunda 103 öğrenci zehirlendi! Başkan Erdoğan, Çorum Valisi'nden bilgi aldı
- Ankara'da ilaç kaçakçılarına operasyon! 3 kişi yakalandı
- Türkiye'nin Libya anlaşması, Doğu Akdeniz'deki tüm planları bozdu, haritaları değiştirdi
- Bloomberg’den çarpıcı anket: Türk ekonomisi büyüyecek! Büyümede en pozitif görünüm Türkiye’de
- Siirt’in Pervari'de JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon! A Haber operasyon hazırlılarını canlı yayınladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Burada yapılacak tetkiklerde...
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?