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Emenike bombayı patlattı! Geri dönüyor

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Giriş Tarihi: 12.12.2019
EMENİKE BOMBAYI PATLATTI! GERİ DÖNÜYOR

'nin eski golcüsü Emenike, 'yi çok özlediğini ve yakında döneceğini duyurdu. Kişisel hesabından bir paylaşımda bulunan Emenike, Türkiye'yi çok özlediğini ifade etti ve yakından döneceğinin müjdesini verdi.

2. Lig ekibi Westerlo ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran , 'ye geri döneceğini açıkladı.

Kişisel hesabından bir paylaşımda bulunan Emenike, Türkiye'yi çok özlediğini ifade etti ve yakından döneceğinin müjdesini verdi.

Deneyimli futbolcu, söz konusu paylaşımında, "Bu harika ülkeyi özledim. Yakında eve dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Emenike'nin bu hareketi transfer söylentilerini hareketlendirdi ve yeniden 'de forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

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