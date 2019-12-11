Türkiye’nin ilham veren gençleri ödüllerini aldı

Forbes Türkiye’nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği “30 Altı 30” listesinin ödül töreni Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye'de, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkan gençlerin yer aldığı küresel bir gençlik kulübü olan "30 Altı 30" Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Ankara'da gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye'nin başarılarıyla ilham veren 30 yaş altındaki 30 Türk, ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı.

11 Aralık'ta Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde ilk olarak sahneye açılış konuşmasını yapmak üzere Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş çıktı. Yasemin Gebeş sözlerine, "Yola çıkışımızdaki en önemli etken 30 yaş altındaki gençlerin artık ülkemizde de söz sahibi olmaya başlamasıydı" diyerek başladı. "Girişimcilik ekosisteminin hem gelişmesi hem de devlet tarafından giderek daha fazla desteklenmesi baş motivasyonumuz oldu." Yasemin Gebeş, bundan sonra da her yıl sanat, spor, müzik, girişimcilik, bilim, iş dünyası, politika ve hayatımıza dokunan her alanda değişime öncü olacak lider gençleri bu kulübe dahil edeceklerini de sözlerine ekledi.

Ardından sahneye çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasına "Tüm gençler evinize hoş geldiniz" diyerek başladı. "Gençlerimizin ileride ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Yarınlar sizin. İnşallah yeni yıldızları insanlığa kazandırırız" ifadelerini kullanan Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Forbes Türkiye'nin düzenlemiş olduğu ve bakanlık olarak paydaşı olduğumuz bu etkinlikte sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Gençlerimizin vizyonu ve çalışkanlığı bizler için her zaman motivasyon kaynağı, gençlerimizin altına imzasını attığını tüm işlerde gençlerimizin zenginliğini görüyoruz. Ben bu anlamda bugün 30 altı 30 ödül töreniyle bulunduğu sektörde öne çıkmış gençlerin başarılarına şahitlik etmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum" dedi.

"30 ALTI 30" PROGRAMINDA ÖDÜL ALAN İSİMLER

Programda, bazı kategorilerde grup olarak başarı sağlandığından ödül alacak 30 genç ise şöyle:

Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme

Ömer Faruk Taştan (26)-Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare

Kerim Kaya(23), Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25), Ömer Kaya (24), Okan Şencan (24): Kurucu Ortaklar, Vircon Group

Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi

Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı

Berkay Aşıkuzun (25): eSpor Oyuncusu, Supermassive

Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap

Tayga Baltacıoğlu (28): Kurucu Ortak, Mutlubiev

Nisan Ak (28): Orkestra şefi

Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports

Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27): Kurucu Ortaklar, Firefly

Cedi Osman (24): Profesyonel Basketbol Oyuncusu, Cleveland Cavaliers

Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele

Kadir Demircioğlu: Kurucu Ortak ve CEO,Thread in Motion

Rümeysa Kadak (23): Milletvekili

Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu

Aleyna Tilki (19): Müzisyen

Umutcan Duman (28), Mert Necip Barutçu (28): Kurucu Ortaklar, Evreka

Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji

Karsu (29): Müzisyen

Nathan Candaner (24): Kurucu Ortak ve CEO, Jobzmall

Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science

Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech

Merve Manastır (29): Kurucu, Manu Atelier

Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve CEO, IONED

Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışcısı

Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech

Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay

Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy

Recai Serdar Gemici (29) – Kurucu Ortak ve CEO, Albert Health

"30 ALTI 30" NEDİR?

"30 Altı 30" fikri, ilk defa Forbes dergisi tarafından 2011 yılında ABD'de ortaya çıkarıldı. 2016 yılında Avrupa ve Asya ülkelerinde başarılı gençler, fikirleriyle projeye dahil oldu. Daha sonraki yıllarda diğer kıtalardan da katılımcıların eklenmesiyle yelpaze genişleyen programın, dünya çapında 9 binden fazla üyesi bulunuyor.

Bulunduğu sektörü değiştiren, dönüştüren, ezber bozan, insanların hayatına pozitif etki katan, her haliyle ve hareketiyle göze çarpan 30 yaş altı gençlerin belirlendiği "30 Altı 30" listesi, ülkemizden aday olarak başvuran ya da gösterilen yaklaşık 500 isim içerisinden "Forbes Türkiye" ve "Forbes ABD" editörleri tarafından sıkı bir incelemeye tabi tutularak belirlendi.

Üç aşamalı olarak yapılan değerlendirme sisteminden geçen adaylar, sadece kazandıkları parayla değil yaptıkları işin yarattığı değişim ya da değişim potansiyeli dikkate alınıyor. Ölçülebilir başarı kriterinin yanı sıra adayların bu alandaki etkinlikleri, lider tutumları ve gelecek için bugünden attıkları adımlar değerlendirmelerde önemli rol oynuyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda son 50 listesine kalan adaylar ile yüz yüze görüşülerek kişilikleri, heyecanları, yaptıkları işe olan tutkuları kısacası "değişim" yaratma potansiyelleri değerlendiriliyor.