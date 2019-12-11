11 Aralık 2019, Çarşamba
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Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 11.12.2019
20. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI!

ve 1. Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte merakla beklenen 15. haftanın hakemleri...

ve 1. Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

- arasında oynanacak kritik maçı yönetecek. - MKE Ankaragücü mücadelesinde Ali Şansalan, Beşiktaş - karşılaşmasında ise baş hakem olarak görev yapacaklar.

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