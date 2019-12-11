Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı
Giriş Tarihi: 11.12.2019
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte merakla beklenen 15. haftanın hakemleri...
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maçı Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray - MKE Ankaragücü mücadelesinde Ali Şansalan, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ise Yaşar Kemal Uğurlu baş hakem olarak görev yapacaklar.
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