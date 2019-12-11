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Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması

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Giriş Tarihi: 11.12.2019
BEŞİKTAŞ'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

, transferde adı geçen Emre Kılınç ve ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Resmi sitede yer alan açıklama şöyle; "Basında yer alan futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

, transferde adı geçen Emre Kılınç ve ile ilgili resmi bir açıkalama yaptı.

Beşiktaş, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferlerinin hiçbir zaman gündemlerine gelmediğini açıkladı.

Resmi sitede yer alan açıklama şöyle;

"Basında yer alan futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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