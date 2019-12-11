Zeki Uzundurukan: Finansal Sulandırma!

Fotomaç yazası Zeki Uzundurukan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı "Finansal Sulandırma" başlıklı yazısıyla eleştirdi. İşte Zeki Uzundurukan'ın o yazısı...

Zeki Uzundurukan'ın Fotomaç'taki yazısı:

TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha önce katıldığı bir TV programında kendisine yöneltilen 'Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a Finansal Fair Play kriterlerine uymazlarsa ceza verebilecek misiniz?' sorusuna aynen şu cevabı vermişti:

'Hiç dinlemeyeceğiz! Bu konularda hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz!' TFF Başkanı Özdemir, başka bir açıklamasında da 'Herkes finansal durumunu yoluna koysun.

Yoksa puan silme gibi işlemlere başlayacağız' demişti.

Başkan Nihat Özdemir, Temmuz ayında Kulüp Lisans Talimatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada da 'Kulüp Lisans Talimatı Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak' yorumunu yapmıştı.

Peki şimdi ne oldu da bir gece yarısı operasyonu ile kulüplerin kabul edilebilir finansal sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardınız?

Bu yaptığınız finansal sapma kararı ile

UEFA'ya Haziran ayında bu konuda verdiğiniz taahhüdü çiğnemiş olmadınız mı?

Haksız rekabetin önünü açmadınız mı?

'Oyun oynanırken, kural değiştirilmez' biliyorsunuz!

Ama siz değiştirmediniz mi?

Temmuz ayında yürürlüğe koyduğunuz Kulüp Lisans Talimatı'nı değiştirerek, lig yarışına gölge düşürmediniz mi?

Sportif rekabetin en temel ilkesi olan emek ilkesini yok saymış olmadınız mı?

Finansal Fair Play kurallarına uyan kulüpleri cezalandırmış olmadınız mı?

Türk futbolunda derin bir yara açmadınız mı?

Peki, bu konuda hangi kulüpler veya hangi kulüp başkanları size baskı yaptı?

Sapma tutarının yüzde 40'a çıkarılmasıyla Türk futbolu ateşe atılmıştır.

Zaten mali olarak batık olan kulüpleri, daha da karanlığa sürüklemenin yolu açılmıştır bu kararla. Ocak ayında daha çok para harcayın, daha çok transfer yapın, borç daha da artsın! Peki ne için?

Şampiyonluk için? Peki şampiyonluğun garantisi mi var? 6 şampiyonluk adayı var ama 1'i şampiyon olacak.

Şampiyon olamayan batsın mı peki?

Türk futbolu mali anlamda can çekişiyor! Kimin umrunda ki... Her şeyi sulandırmaya, halının altına süpürmeye alıştık zaten!

Finansal sapma tutarını sulandırsak ne olur değil mi?