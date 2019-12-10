Ünal Karaman başarısını katlıyor
Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman ile zirve yarışında emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Bordo mavililerin başarılı hocası geçtiğimiz sezon 14 haftada 22 puan toplarken, bu sezon takımını 4 puan daha ileri taşıdı.
Trabzonspor, başarılı teknik adam ile zirveye yürüyor Geçen sezonu geride bıraktılar. Hedef şampiyonluk.
Şehrin evladı olan Ünal Karaman farkını gösteriyor. Fatih Terim ile birlikte geçen sezonun başından beri koltuğunu koruyan iki teknik adamdan biri olan Karaman ile bordo-mavililer başarıdan başarıya koşuyor.
UZUN ZAMAN SONRA İLK KEZ YÜZLER GÜLÜYOR
Trabzonspor geçen sezon 14 haftada 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi ile 22 puan toplamıştı. 23 gol atmıştı. Kalesinde 19 gol görmüştü. Bu sezon istatistikler daha da ileri gitti. 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle Fırtına bu sezon 26 puana ulaştı. Fileleri 27 kez sarsarken, kalesinde 15 gole geçit verdi.
Bordo-mavili camianın yüzü de Ünal Karaman ile gülüyor. Şenol Güneş sonrası Tolunaf Kafkas, M.Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu ve Rıza Çalımbay görev yaptı. Fırtına, Karaman ile zirveye çıktı. (Fotomaç)
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