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Galatasaray'ın PSG maçı kadrosu belli oldu

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Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
GALATASARAY'IN PSG MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız devi ile karşı karşıya gelecek olan 'ın, Fransa kafilesi belli oldu. İşte Galatasaray'ın PSG maçı kadrosunda yer alan oyuncular.

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın PSG maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

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