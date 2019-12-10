Serdar Aziz: Omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
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