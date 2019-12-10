Serdar Aziz: Omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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stoperiönemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.