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Serdar Aziz: Omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız

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Giriş Tarihi: 10.12.2019
OMUZ OMUZA ŞAMPİYONLUĞA

'nin stoperi , önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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