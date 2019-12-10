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Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'e bu kez Lazio talip oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 10.12.2019
MURİÇ’E İTALYAN KANCASI

’nin yıldızını Leicester, E.Frankfurt ve ’dan sonra Lazio da kadrosunda istiyor. İtalyanlar, için sezon sonunda 20 milyon teklif yapmaya hazırlanıyor.

Vedat Muriç paylaşılamıyor... Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Kosovalı golcüsüne bu kez İtalyanlar'ın ünlü kulübü Lazio talip oldu. ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.



SIRADA BİR ÇOK KULÜP VAR
Lazio'nun Vedat Muriç için 20 milyon 'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bilindiği gibi Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt da yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor.



14 MAÇTA 10 GOLÜ BULUNUYOR
Kanarya'nın yıldız oyuncusu bu sezon ve 'nda 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı bu ma��larda rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

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