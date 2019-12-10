Alex de Souza: Fenerbahçe çağırırsa hemen gelirim!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex, İstanbul'a geldi. Sambacı, “Fenerbahçe’ye ne zaman çağrılırsam gelirim. Burada jübile planım yok” açıklamasında bulundu.

efsane futbolcusu, bir hastanenin davetlisi olarakgeldi. Sambacı, ". F.Bahçe'ye gelmek benim elimde değil. Bu yönetimin verebileceği bir karar" dedi.Alex de Souza,da sözlerine ekledi.Alex, F.Bahçe ile transfer konusunda fikir alışverişinde olduğunu ancak işin içinde olmadığını söyledi.