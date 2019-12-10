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Alex de Souza: Fenerbahçe çağırırsa hemen gelirim!

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Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
FENER ÇAĞIRIRSA HEMEN GELİRİM!

'nin efsane futbolcusu Alex, 'a geldi. Sambacı, “Fenerbahçe’ye ne zaman çağrılırsam gelirim. Burada jübile planım yok” açıklamasında bulundu.

F.Bahçe'nin efsane futbolcusu Alex, bir hastanenin davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Sambacı, "Ne zaman çağrılırsam gelirim. F.Bahçe'ye gelmek benim elimde değil. Bu yönetimin verebileceği bir karar" dedi.



JÜBİLE İÇİN NET KONUŞTU
Alex de Souza, Fenerbahçe'de bir jubile planının olmadığını da sözlerine ekledi.



Alex, F.Bahçe ile transfer konusunda fikir alışverişinde olduğunu ancak işin içinde olmadığını söyledi.

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