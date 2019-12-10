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Sakatlar kulübünün son üyesi Adem Büyük

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Giriş Tarihi: 10.12.2019
SAKATLAR KULÜBÜNÜN SON ÜYESİ ADEM BÜYÜK

maçı öncesinde 'a bir kötü haber de 'ten geldi... Sağ alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen tecrübeli yıldız yarın forma giyemeyecek.

PSG maçı öncesinde Galatasaray'a bir kötü haber de Adem Büyük'ten geldi... Sağ alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen tecrübeli yıldız yarın forma giyemeyecek. Aynı şekilde Feghouli ve Ryan Babel'in sakatlıkları da devam ediyor.



FALCAO BU KEZ 45 DAKİKA!
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