Sakatlar kulübünün son üyesi Adem Büyük
Giriş Tarihi: 10.12.2019
PSG maçı öncesinde Galatasaray'a bir kötü haber de Adem Büyük'ten geldi... Sağ alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen tecrübeli yıldız yarın forma giyemeyecek.PSG maçı öncesinde Galatasaray'a bir kötü haber de Adem Büyük'ten geldi... Sağ alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen tecrübeli yıldız yarın forma giyemeyecek. Aynı şekilde Feghouli ve Ryan Babel'in sakatlıkları da devam ediyor.
FALCAO BU KEZ 45 DAKİKA!
Alanya maçında sahalara dönen ve son 15 dakika oynayan Falcao'nun süresi artıyor!.. Kolombiyalı yıldız, PSG önünde 45 dakika görev yapacak.
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