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Emre&Hakan’da takas formülü!

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Giriş Tarihi: 10.12.2019
EMRE&HAKAN’DA TAKAS FORMÜLÜ

G.Saray yönetimi devre arası almayı düşündüğü Sivassporlu Kılınç ve için girişimlere başlıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk olarak iki yıldıza karşılık takas formülünü devreye sokacak. Yönetim, Terim'in takımda düşünmediği isimleri 'a teklif edecek.

G.Saray yönetimi devre arası almayı düşündüğü Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan için girişimlere başlıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk olarak iki yıldıza karşılık takas formülünü devreye sokacak. Yönetim, Terim'in takımda düşünmediği isimleri Sivas'a teklif edecek.

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