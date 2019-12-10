Emre&Hakan’da takas formülü!

G.Saray yönetimi devre arası almayı düşündüğü Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan için girişimlere başlıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk olarak iki yıldıza karşılık takas formülünü devreye sokacak. Yönetim, Terim'in takımda düşünmediği isimleri Sivas'a teklif edecek.

yönetimi devre arası almayı düşündüğüiçin girişimlere başlıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk olarak iki yıldıza karşılık takas formülünü devreye sokacak. Yönetim,'in takımda düşünmediği isimleri'a teklif edecek.