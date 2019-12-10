Emre&Hakan’da takas formülü!
Giriş Tarihi: 10.12.2019
G.Saray yönetimi devre arası almayı düşündüğü Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan için girişimlere başlıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk olarak iki yıldıza karşılık takas formülünü devreye sokacak. Yönetim, Terim'in takımda düşünmediği isimleri Sivas'a teklif edecek.G.Saray yönetimi devre arası almayı düşündüğü Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan için girişimlere başlıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk olarak iki yıldıza karşılık takas formülünü devreye sokacak. Yönetim, Terim'in takımda düşünmediği isimleri Sivas'a teklif edecek.
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