Galatasaray'da stoper hedefi Mert Çetin!
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Sezon başı G.Birliği'nden Roma'ya giden ancak İtalya'da forma şansı bulamayan Mert Çetin, Galatasaray'ın radarında... Luyindama'nın yerine stoper arayan Sarı- Kırmızılılar'ın kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.Sezon başı G.Birliği'nden Roma'ya giden ancak İtalya'da forma şansı bulamayan Mert Çetin, Galatasaray'ın radarında... Luyindama'nın yerine stoper arayan Sarı- Kırmızılılar'ın kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.
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