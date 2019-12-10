PSG - Galatasaray maçı ne zaman, saaat kaçta, hangi kanalda? PSG GS maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son karşılaşmalar yarın ve çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray bu yılki son Şampiyonlar Ligi maçına deplasmanda PSG karşısında çıkacak. Süper yıldızları ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen Fransız temsilcisi karşısında alınacak puan veya puanlar Galatasaray'ın Avrupa macerasının seyrini belirleyecek. Aslan ya tamam diyecek ya da Avrupa Kupası'nda devam diyecek. Hedef Club Brugge'nin Real Madrid karşısında kaybetmesi ve bizim sahadan puanla ayrılmamız. Galatasaraylı taraftarlar maçı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, PSG - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Galatasaray maçı şifresiz mi, şifreli mi? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak. Son karşılaşmalar öncesi 4'üncü sırada yer alan temsilcimiz puan veya puanlar alarak gruptan çıkmak istiyor. Peki, PSG - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Galatasaray maçı şifresiz mi, şifreli mi? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

PSG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak.

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Adem Büyük'ün durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkların arttığı son dönemde Süper Lig karşılaşmalarında forma giyen futbolcular Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

Fransız ekibinde de sakatlıkları bulunan Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera müsabakada görev yapamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda.

A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip.

Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve Fransa'nın Lille takımları izliyor.

12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda mazisini arıyor. Müzesinde UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı bulunduran ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, son sezonlardaki kötü grafiğiyle eski günlerini özlüyor.

Son 2 sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 19 müsabakada da galibiyet sevinci yaşayamadı.

TERİM'LE 78.MAÇ

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 77 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.

UEFA'DA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

AVRUPA'DA 285.MAÇ

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 284 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 377 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 423 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında 99 kez sahadan üstün ayrılan Galatasaray, yarın kazanması durumunda bu kulvarda 100. galibiyetini elde edecek.

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

KURAYLA BİR KEZ ELENDİ, BİR KEZ TUR ATLADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan ''kura çekme'' yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini aldı.

FRANSIZLARLA 19.MAÇ

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında Fransa ekipleriyle 19. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Fransa temsilcileriyle yaptığı 18 maçta 6 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, bu ülke takımlarıyla oynadığı 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Fransız ekiplerine 19 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü.

Galatasaray, yarınki rakibi PSG ile daha önce oynadığı 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

MAÇ KADROSU

Sarı-kırmızılı takımın PSG maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Do

nk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.