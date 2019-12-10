Vedat Muriç bombası! İşte son rakam
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, attığı gollerle dev kulüpleri peşine taktı. Sezon sonu yüksek bir bedelle Muriç'i satmayı düşünen sarı lacivertli kulüp, fiyatı oldukça yukarda tutacak.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Avrupa'nın birçok ünlü takımı devrede. Premier Lig'den Tottenham ve Bournemouth'un dışında 4 kulüp daha Kosovalı futbolcu için nabız yokluyor.
Tottenham'ın başına geçtikten sonra Premier Lig'de fırtınalar estiren Jose Mourinho, gözlemci ekibini Fenerbahçe-Geçlerbirliği maçına gönderdi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok takımının dikkatini çeken Vedat Muriç'e son olarak Tottenham talip olurken İngiliz devinin yetkilileri Kosovalı golcüyü Gençlerbirliği maçında tribünden izledi.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Premier Lig takımlarından Bournemouth da Vedat Muriç için nabız yokluyor.
Bunların dışında Leicester, E.Frankfurt, Monaco ve Lazio'nun da Vedat transferi için takipte.
Fenerbahçe'nin oyuncu için 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği belirtilirken, Vedat Muriç'in sezon sonundaki durağı şimdiden merak konusu.
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