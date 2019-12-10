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Galatasaray'da imza krizi! Atalay ve Mustafa Kapı sözleşmelerini hala uzatmadı

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Giriş Tarihi: 10.12.2019
CİMBOM’DA İMZA KRİZİ

’in 2 yıldız adayını hiçbir maçta kadroya almamasının altında imza krizinin yattığı iddia edildi. Yönetim yeni sözleşme için görüşmeleri sürdürüyor...

Galatasaray altyapısının en flaş isimleri olarak dikkat çeken Atalay Babacan ve Mustafa Kapı bu sezon hiçbir maçta kadroya giremedi... Fatih Terim son olarak Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında da iki yıldızını hiç düşünmedi. Bu kararın perde arkasında ise imza krizinin yattığı öne sürülüyor. İddialara göre sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki genç isim, yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Fatih Terim de buna sinirlendiği için Atalay ve Mustafa'ya cephe aldı.



Henüz 17 yaşında olan imza atmazsa sezon sonunda serbest.



Atalay geçen sezon 'nda iki maçta oynamıştı.

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