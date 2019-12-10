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Galatasaray için iki bomba transfer iddiası! Ocak'ta Saracchi Haziran'da Mertens

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Giriş Tarihi: 10.12.2019
OCAK'TA SARACCHİ HAZİRAN'DA MERTENS

Sarı-Kırmızılılar, Leipzig’in Uruguaylı sol beki için 6 aylık kiralama teklifi yaptı. yönetiminin ayrıca sezon sonu ile sözleşmesi bitecek olan 'in menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi... Belçikalı yıldız 32 yaşında.

Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tüm dikkatini transfere çeviren Galatasaray için yurt dışından iki flaş iddia geldi. Nagatomo'nun gösteridği kötü performans nedeniyle devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Sarı- Kırmızılılar'ın Marcelo Saracchi'ye kanca attığı belirtildi.



BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI
Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Saracchi bu sezon 6 maçta oynayabildi.



İTALYAN BASINININ İDDİASI
Diğer iddia ise İtalya'dan geldi... Yeni sezon için de çalışmalar yapan G.Saray'ın Napoli'li Dries Mertens'i listeye aldığı öne sürüldü. Belçikalı forvet sezon sonu serbest kalıyor.

SÖZLEŞMEYİ UZATMAYACAK
İtalyan kulübünün en golcü futbolcusu olarak tarihe geçen 32 yaşındaki Mertens'in sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın birçok talibi olan yıldız futbolcu için elini çabuk tutmak istediği öğrenildi.




SARACCHI KİMDİR?

YAŞI: 21

MEVKİ: SOL BEK

ÜLKESİ: URUGUAY

OYNADIĞI TAKIMLAR
Leipzig () R.Plate (Arjantin) Danubio (Uruguay)




MERTENS KİMDİR?

YAŞI: 32

MEVKİ: KANAT FORVET

ÜLKESİ: BELÇİKA

OYNADIĞI TAKIMLAR
() PSV () Utrecht (Hollanda)

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