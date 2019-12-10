Ersun Yanal: Sivasspor ve Beşiktaş maçları yolumuzu çizecek
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Yanal, “Sivasspor ve Beşiktaş maçları yolumuzu çizecek” dedi.F.Bahçe ligde üst üste oynayacağı Sivas ve Beşiktaş maçlarına kilitlendi. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi.
İNANALIM
Yanal'ın bu görüşmede, "Sivasspor ve Beşiktaş maçlarını kazanırsak şampiyonluk yolunda önümüz iyice açılır. Liderlik koltuğuna oturacağımızı düşünüyorum. Yeteneklerinizin ve gücünüzün farkındayım. Bunu başarabiliriz. Yeter ki inanalım" dediği öğrenildi.
FENERBAHEÇE KENDİNİ AŞTI!
Geçen sezon ilk 14 haftada 14 gol, 8 asist, 183 şut, 132 şut pası, 935 atak aksiyonu ve bin 114 top kazanımıyla oynayan Fener, bu sezon 28 gol, 16 asist, 240 şut, 155 şut pası, 977 atak aksiyonu ve bin 127 top kazanımıyla yükselişe geçti.
Kanarya bu sezon 7 bin 626 pas yaparak sezonun en iyi derecesini yaptı.
DERBİ ÖNCESİ KART ALARMI
F.Bahçe'de Emre, Serdar, Luis Gustavo ve Vedat Muriç Sivas'ta kart görürse Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
TARAFTARLAR BİLETLERİ TÜKETTİ
Hafta sonu Sivas ile karşılaşacak F.Bahçe'de taraftarlar, kendilerine ayrılan biletleri tüketti.
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