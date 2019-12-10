Ersun Yanal: Sivasspor ve Beşiktaş maçları yolumuzu çizecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Yanal, “Sivasspor ve Beşiktaş maçları yolumuzu çizecek” dedi.



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ligde üst üste oynayacağımaçlarına kilitlendi. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi.Yanal'ın bu görüşmede, "maçlarını kazanırsak şampiyonluk yolunda önümüz iyice açılır.Yeteneklerinizin ve gücünüzün farkındayım. Bunu başarabiliriz." dediği öğrenildi.sezon ilk 14 haftada 14 gol, 8 asist, 183 şut, 132 şut pası, 935 atak aksiyonu ve bin 114 top kazanımıyla oynayan Fener, bu sezonkazanımıyla yükselişe geçti.busezon 7 bin 626pas yaparak sezonunen iyi derecesiniyaptı.sonuile karşılaşacak'detaraftarlar,kendilerineayrılan biletleritüketti.