Kayseri tek attı 3 aldı! İstikbal Mobilya Kayserispor 1-0 Çaykur Rizespor Maç sonucu
Süper Lig’in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Kayserispor, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Kayserispor'un tek golünü Kravets attı.
Süper Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Kravets'in 9'uncu dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğulcan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya Melnjak'ın vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.
9'uncu dakikada Çaykur Rizespor yarı sahasında topla buluşan Mensah topu sürerek ceza sahası içinde Kravets'e pas verdi. Kravets topu ağlara yollarken maçın hakemi Fırat Aydınus, gol kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine faul itirazları nedeniyle pozisyonu VAR'da inceleyen Aydınus, gol kararını değiştirmedi: 1-0.
12'nci dakikada hakem Fırat Aydınus ile gol kararı vermesi nedeniyle tartışan Çaykur Rizespor tercümanı Rıdvan Erdem, kırmızı kartla saha dışına alındı.
23'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Yasir'in yaptığı ortaya gelişine vuran Ziya'nın şutu üstten auta gitti.
34'üncü dakikada ceza sahası için kısa paslarla gelen Çaykur Rizespor'da topla buluşan Vetrih'in vurduğu şut üstten auta gitti
38'inci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Lopes'in vurduğu şutu kaleci Gökhan kurtardı.
51'inci dakikada Kravets'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Brice Dja Djedje'nin sağ ayağıyla vurduğu şut üstten auta gitti.
64'üncü dakikada Çaykur Rizespor yarı sahasında topla buluşan Kravets'in verdiği pasta Ziya, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Gökhan, Ziya'nın vurduğu şutu kurtardı.
83'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan'ın şutunu kaleci Lung kurtardı.
84'üncü dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Mensah topu ceza sahası yakınına kadar sürerek çektiği şutu kaleci Gökhan kurtardı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca İstikbal Mobilya Kayserispor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı..
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