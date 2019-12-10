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Kayseri’de ümitler yeşerdi

SPOR
Giriş Tarihi: 10.12.2019
KAYSERİ’DE ÜMİTLER YEŞERDİ

Ligde zor günler yaşayan konuk ettiği 'u 1-0 yenerek ligde kalma yolunda umutlandı. Maçın 9. dakikasında Kravets'in golüyle 1-0 öne geçen Kayserispor bu skoru 90 dakika korumayı başardı. bu sonuçla ligde 17. sıraya yükseldi.

Kayserispor'a hayat öpücüğü... Ligde zor günler yaşayan Sarı- Kırmızılılar konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek ligde kalma yolunda umutlandı. Maçın 9. dakikasında Kravets'in golüyle 1-0 öne geçen Kayserispor bu skoru 90 dakika korumayı başardı. Kayseri bu sonuçla ligde 17. sıraya yükseldi.

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