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Rusya'ya büyük şok! Olimpiyatlar ve Dünya Kupası'ndan men edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
RUSYA'YA BÜYÜK ŞOK!

Son dakika haberine göre , 'yı dört yıl büyük uluslararası sporlardan men etti. Rusya ülke olarak 'nda ve 'daki 2022 'nda yer alamayacak. Bu kararın son dönemde Rus atletlerin karıştığı doping skandalı gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

, 'yı dört yıl büyük uluslararası sporlardan men etti. Rusya ülke olarak 'nda ve 'daki 2022 'nda yer alamayacak. Bu kararın son dönemde Rus atletlerin karıştığı doping skandalı gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

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