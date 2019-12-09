Rusya'ya büyük şok! Olimpiyatlar ve Dünya Kupası'ndan men edildi
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Son dakika haberine göre Dünya Anti Doping Ajansı, Rusya'yı dört yıl büyük uluslararası sporlardan men etti. Rusya ülke olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Bu kararın son dönemde Rus atletlerin karıştığı doping skandalı gerekçesiyle alındığı kaydedildi.
Dünya Anti Doping Ajansı, Rusya'yı dört yıl büyük uluslararası sporlardan men etti. Rusya ülke olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Bu kararın son dönemde Rus atletlerin karıştığı doping skandalı gerekçesiyle alındığı kaydedildi.
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