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Ersun Yanal ve Abdullah Avcı'dan derbi öncesi alarm

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Giriş Tarihi: 09.12.2019
ERSUN YANAL VE ABDULLAH AVCI'DAN DERBİ ÖNCESİ ALARM

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan - , derbisi öncesinde iki takımın hocaları oyuncularını uyardı. 15. haftadaki maçlarda görmesi helinde derbide cezalı duruma düşecek oyuncuları olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta alarm verildi.

Süper Lig'de 16. hafta oynanacak olan - derbisi öncesi sarı-lacivertlilerde 3, siyah-beyazlılarda ise 4 ismin sınırında olması iki takımın teknik heyetlerini de zora soktu.

Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de , Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. Ligin 13. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde bu üç yıldız oyuncu, sarı kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TAN 4 İSİM SINIRDA

Ligde arka arkaya aldığı 6 galibiyetle büyük bir hava yakalayan Beşiktaş'ta da sarı kart sınırındaki oyuncular Teknik Direktör 'yı sıkıntıya soktu.

Pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılarda; Ruiz, Necip Uysal, Elneny ve , 3'er sarı kartla sınırda olan futbolcular. Bu isimler de Malatya maçında kart görmesi halinde derbide forma giyemeyecek.

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