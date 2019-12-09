Ersun Yanal ve Abdullah Avcı'dan derbi öncesi alarm
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş, derbisi öncesinde iki takımın hocaları oyuncularını uyardı. 15. haftadaki maçlarda sarı kart görmesi helinde derbide cezalı duruma düşecek oyuncuları olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta alarm verildi.
Süper Lig'de 16. hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertlilerde 3, siyah-beyazlılarda ise 4 ismin sarı kart sınırında olması iki takımın teknik heyetlerini de zora soktu.
Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. Ligin 13. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde bu üç yıldız oyuncu, sarı kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ'TAN 4 İSİM SINIRDA
Ligde arka arkaya aldığı 6 galibiyetle büyük bir hava yakalayan Beşiktaş'ta da sarı kart sınırındaki oyuncular Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı sıkıntıya soktu.
Pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılarda; Ruiz, Necip Uysal, Elneny ve Burak Yılmaz, 3'er sarı kartla sınırda olan futbolcular. Bu isimler de Malatya maçında kart görmesi halinde derbide forma giyemeyecek.
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