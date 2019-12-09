09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İşte Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının hakemi

SPOR
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
İŞTE PSG-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ

'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem yönetecek.

11 Aralık Çarşamba günü Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, 'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi olarak ise Marius Avram görev yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN