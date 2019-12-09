Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak. Son karşılaşmalar öncesi 4'üncü sırada yer alan temsilcimiz puan veya puanlar alarak gruptan çıkmak istiyor. Peki, PSG - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Galatasaray maçı şifresiz mi, şifreli mi? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son karşılaşmalar yarın ve çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray bu yılki son Şampiyonlar Ligi maçına deplasmanda PSG karşısında çıkacak. Süper yıldızları ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen Fransız temsilcisi karşısında alınacak puan veya puanlar Galatasaray'ın Avrupa macerasının seyrini belirleyecek. Aslan ya tamam diyecek ya da Avrupa Kupası'nda devam diyecek. Hedef Club Brugge'nin Real Madrid karşısında kaybetmesi ve bizim sahadan puanla ayrılmamız. Galatasaraylı taraftarlar maçı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, PSG - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Galatasaray maçı şifresiz mi, şifreli mi? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

PSG - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.

Paris Saint Germain - Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.