Alex de Souza: Türk halkı bana hep özel davrandı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Alex açıklamasında "Türk halkı hakkında sadece güzel şeyler konuşabilirim, 2004 yılında Türkiye'ye geldim, 2014'de ayrıldım. Türk halkı bana hep özel davrandı, aileme çok iyi davrandı. Türk halkı her zaman bende ayrı bir yeri olarak kalacak.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



* Türk halkı hakkında sadece güzel şeyler konuşabilirim, 2004 yılında Türkiye'ye geldim, 2014'de ayrıldım. Türk halkı hep bana özel davrandı, aileme çok iyi davrandı. Türk halkı her zaman bende ayrı bir yeri olarak kalacak.

* Aslında eski kulübüm hakkederek küme düştü, kötü bir yönetimi vardı, kötü gidiyordu ama şuan yeni bir planma yapacaklar. Güçlü bir şekilde geri gelecekler.

* Çok maçım var, her maçta anılarım var, hepsi özel benim için. Ama bana sorduklarında her zaman ilk maçım diyorum. O maçın bende özel bir anlamı var.

* Bir sürü futbolcu ile oynadım, içlerinden birinin en yakın arkadaşım olarak söylemem diğerlerine haksızlık olur.