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Alex de Souza: Türk halkı bana hep özel davrandı

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Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
ALEX DE SOUZA: TÜRK HALKI BANA HEP ÖZEL DAVRANDI

'nin efsane futbolcusu  de , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Alex açıklamasında " hakkında sadece güzel şeyler konuşabilirim, 2004 yılında 'ye geldim, 2014'de ayrıldım. Türk halkı bana hep , aileme çok iyi davrandı. Türk halkı her zaman bende ayrı bir yeri olarak kalacak.

'nin efsane futbolcusu de , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

* hakkında sadece güzel şeyler konuşabilirim, 2004 yılında 'ye geldim, 2014'de ayrıldım. Türk halkı hep bana , aileme çok iyi davrandı. Türk halkı her zaman bende ayrı bir yeri olarak kalacak.

* Aslında eski kulübüm hakkederek küme düştü, kötü bir yönetimi vardı, kötü gidiyordu ama şuan yeni bir planma yapacaklar. Güçlü bir şekilde geri gelecekler.

* Çok maçım var, her maçta anılarım var, hepsi özel benim için. Ama bana sorduklarında her zaman ilk maçım diyorum. O maçın bende özel bir anlamı var.

* Bir sürü futbolcu ile oynadım, içlerinden birinin en yakın arkadaşım olarak söylemem diğerlerine haksızlık olur.

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