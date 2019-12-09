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Karadonspor, Çates Işıkspor'u 19-0 mağlup etti!

SPOR
Giriş Tarihi: 09.12.2019
90 DAKİKADA 19 GOL ATTILAR!

1.Amatör Küme U-19 'nde son yıllarda alışık olmayacak bir skor alındı. , 'u gibi farklı skorla mağlup etti.

'da maç izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 'un tecrübeli altyapı antrenörü Zafer Men'in isminin verildiği 1.Amatör U-19 başladı.

Merkez B Grubunda mücadele eden son yıllarda alışık olmayacak skorla rakibi 'u mağlup ettti. Karadonspor rakibi Çates Işıkspor'u gibi farklı bir skorla yendi.

Karadonspor'a galibiyeti getiren golleri Faruk (3), Işık (3), Halil Can (2), Emirhan(2), Emircan (2), Mert (2), Batuhan (2),Göksu (2)ve Kerim (1)'den geldi. Öte yandan Karadonspor'un aldığı bu farklı galibiyet sonrasında futbol camiası da bu skora inanamadı.

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