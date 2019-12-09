Karadonspor, Çates Işıkspor'u 19-0 mağlup etti!
Zonguldak 1.Amatör Küme U-19 Zafer Men Ligi'nde son yıllarda yeşil sahalarda alışık olmayacak bir skor alındı. Karadonspor, Çates Işıkspor'u 19-0 gibi farklı skorla mağlup etti.
Bartın'da maç izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ereğli Belediyespor'un tecrübeli altyapı antrenörü Zafer Men'in isminin verildiği 1.Amatör U-19 Zafer Men Ligi başladı.
Merkez B Grubunda mücadele eden Karadonspor son yıllarda yeşil sahalarda alışık olmayacak skorla rakibi Çates Işıkspor'u mağlup ettti. Karadonspor rakibi Çates Işıkspor'u 19-0 gibi farklı bir skorla yendi.
Karadonspor'a galibiyeti getiren golleri Faruk (3), Işık (3), Halil Can (2), Emirhan(2), Emircan (2), Mert (2), Batuhan (2),Göksu (2)ve Kerim (1)'den geldi. Öte yandan Karadonspor'un aldığı bu farklı galibiyet sonrasında futbol camiası da bu skora inanamadı.
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