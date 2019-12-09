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Kjaer’den kötü haber

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Giriş Tarihi: 09.12.2019
KJAER’DEN KÖTÜ HABER

İsmi 'nin listesinde yer alan Simon 'in belinde 4 milimlik bir kayma olduğu, Danimarkalı stoperin eski performansına ulaşmasının zor olduğu öğrenildi.

İsmi 'nin listesinde yer alan Simon 'in belinde 4 milimlik bir kayma olduğu, Danimarkalı stoperin eski performansına ulaşmasının zor olduğu öğrenildi.

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