Kjaer’den kötü haber
Giriş Tarihi: 09.12.2019
İsmi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Simon Kjaer'in belinde 4 milimlik bir kayma olduğu, Danimarkalı stoperin eski performansına ulaşmasının zor olduğu öğrenildi.İsmi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Simon Kjaer'in belinde 4 milimlik bir kayma olduğu, Danimarkalı stoperin eski performansına ulaşmasının zor olduğu öğrenildi.
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