Ersun Yanal: Önce forvet&stoper istiyorum
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Yönetimle toplantı yapan Ersun Yanal, “Vedat yokken zorlandık. İyi bir alternatif forvete ihtiyaç var. Rami ve Zanka da istediğim düzeye henüz gelmedi. Öncelikli takviyeler bu bölgelere olmalı” dedi.Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor. Teknik patron Ersun Yanal, yönetimle bir toplantı yaparak transfer için isteklerini iletti. Tecrübeli teknik adam, "Vedat Muric yokken zorlandığımızı gördüm. Forvette Vedat için güçlü bir alternatife ihtiyacım var. Stoperde de Adil Rami ve Zanka tam olarak istediği düzeyde değil. Bu bölge için de takviye yapılması yararlı olur. Öncelikli takviyeler bu bölgelere olmalı" dedi. Bunun üzerine yönetim ara transfer için bütçe ayrılmasına karar verdi. Comolli de forvet ve stoper mevkileri için bir liste sunacağı da gelen haberler arasında. Eğer bonservisi olmayan kaliteli bir sol bek bulunması durumunda bu mevki için de harekete geçileceği ifade ediliyor.
Ersun Yanal, takımının ligin 2. yarısına sorunsuz bir kadro ile girmesini istiyor.
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